Milyonlarca staj ve çıraklık mağduru düzenleme bekliyor! MHP: Süreleri emekliliğe dahil edilsin
Sayıları milyonları bulan staj ve çıraklık mağdurları hükümetten yeni bir düzenleme bekliyor. Staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı sayılmasını veya borçlanma hakkı tanınmasını isteyen çalışanlar için MHP’den de çağrı geldi. Hak kayıplarının yaşandığını dikkat çeken MHP’li Baki Ersoy, sürelerin emekliliğe dahil edilmesini istedi.
Staj ve çıraklık mağdurlarının mücadelesi sürüyor. Staj sürelerinin sigorta başlangıcı sayılmasını isteyen mağdurlar için MHP’den de çağrı geldi.
“Emeklilik hesaplamasında hak kaybı yaşanıyor”
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, staj ve çıraklık sürelerinin emekliliğe dahil edilmesi ile ilgili talebini dile getirdi. Ersoy; "Gençlerimiz, staj ve çıraklık dönemlerinde fiilen çalışmakta ancak bu süreler emeklilik hesaplamasına dahil edilmediği için hak kaybı yaşamaktadır" dedi.
“Staj ve çıraklık süreleri sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilmeli”
Milletvekili Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi’nin düzenleme çağrısını yineleyerek “Çalışmalarımızı sürdürdüğümüz “Staj ve Çıraklık Sürelerinin Emekliliğe Dahil Edilmesi” ile ilgili talebimiz bulunmaktadır. Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesi, gençlerimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Gençlerimiz, staj ve çıraklık dönemlerinde fiilen çalışmakta ancak bu süreler emeklilik hesaplamasına dahil edilmediği için hak kaybı yaşamaktadır.