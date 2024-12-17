Milyonlarca staj ve çıraklık mağduru düzenleme bekliyor! MHP: Süreleri emekliliğe dahil edilsin

“Emeklilik hesaplamasında hak kaybı yaşanıyor”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, staj ve çıraklık sürelerinin emekliliğe dahil edilmesi ile ilgili talebini dile getirdi. Ersoy; "Gençlerimiz, staj ve çıraklık dönemlerinde fiilen çalışmakta ancak bu süreler emeklilik hesaplamasına dahil edilmediği için hak kaybı yaşamaktadır" dedi.