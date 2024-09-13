Milyonlarca yatırımcının aklındaki soru; Faiz mi fon mu daha karlı? İşte yanıtı...
Merkez Bankası’nın Türk Lirası’nı desteklemeye yönelik adımları, faiz getirilerini cazip kılmaya devam ediyor. Bankalar, yeni vadeli mevduat hesabı açan müşterilere yüzde 53’e varan faiz oranları sunarken, vadesini yenileyen müşteriler yüzde 47-49 aralığında faiz kazancı elde edebiliyor. Diğer taraftan, günlük kazanç sağlayan ve vade süreciyle kazanç sağlayan fonlar, aynı dönemde daha yüksek bileşik getiri sunabiliyor. Peki faiz mi fon mu kazanç anlamında daha karlı? İşte konuya ilişkin detaylar...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), son beş toplantısında faiz oranını %50 seviyesinde sabit tuttu. Bununla birlikte, düşme eğilimine giren mevduat faiz oranlarının tekrar yükselmesi ve Türk Lirası’nın cazibesini koruması amacıyla ardışık adımlar atmaya devam etti.
Bu adımlardan en sonuncusu, ağustos ayı sonunda gelmişti. Bu hamlenin ardından vadeli mevduat getirilerinde bir miktar düşüş yaşanmış olsa da, tekrar artış gözlemlenmeye başlandı.
Öyle ki, gecelik TL referans faiz oranı (TLREF) bir noktada %52,99'a kadar yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı (önceki gün %51,06 seviyesindeydi).
2025 orta dönemine kadar fırsat
Ağustos ayında gecelik faizler, politika faizi olan %50'nin altına inmişti. Bir süre için TLREF, faiz koridorunun alt sınırı olan %47'ye kadar düşmüştü.
Posta.com'da yer alan habere göre, Şu an gelinen noktada, gecelik faizlerin politika faizinin altına inmesine izin verilmeyeceği anlaşılıyor. Orta Vadeli Program’ı (OVP) değerlendiren uzmanların ortak görüşü, yüksek faiz ortamının 2025 yılının ilk yarısına kadar devam edeceği yönünde.
OVP’ye göre 2023 yılsonu enflasyon beklentisi %41,5, 2025 yılı beklentisi ise %17,5 olarak belirlendi. Merkez Bankası’nın 2024 yılı sonu enflasyon tahmini ise %38 civarında.