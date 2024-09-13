Milyonlarca yatırımcının aklındaki soru; Faiz mi fon mu daha karlı? İşte yanıtı...

Bu adımlardan en sonuncusu, ağustos ayı sonunda gelmişti. Bu hamlenin ardından vadeli mevduat getirilerinde bir miktar düşüş yaşanmış olsa da, tekrar artış gözlemlenmeye başlandı.

Öyle ki, gecelik TL referans faiz oranı (TLREF) bir noktada %52,99'a kadar yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı (önceki gün %51,06 seviyesindeydi).