Milyonları ilgilendiriyor: 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşına nasıl yansıyacak?
Bu yıl işçi, emekli ve memurlar için toplu sözleşme senesi. Hem kamuda, hem de özel sektörde önümüzdeki dönemin tüm zam ve sosyal haklarında bu görüşmeler belirleyici olacak. Peki kim ne istiyor, masaya hangi oranlar gelecek? 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl değiştirdi? İşte detaylar...
Hem kamu, hem de özel sektörde iki yılda bir tekrarlanan toplu sözleşme dönemi bu yıl yeniden başlıyor. İlk olarak 600 bin kamu işçisi için masaya oturulacak, ardından 5 milyon memur ve 3 milyona yakın emekliyi etkileyecek zamlar belirlenecek.
300 bin özel sektör çalışanı için de eylül ayında imzalar atılacak. Peki kim ne istiyor, masaya hangi oranlar gelecek? 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşlarını nasıl değiştirdi? İşte Sabah Gazetesi'ndeki haberde yer alan detaylar...
Toplu sözleşme takvimi nasıl işleyecek?
Öncelikli olarak 600 bin kamu işçisini kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalanacak. Bunun için hazırlıklar başladı.
Ardından ağustos ayında memurlar ve emekli memurlar için toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak ve 2026- 2027 yıllarını kapsayan iki yıllık zam oranları belirlenecek. Eylül ayında da metal iş kolunda yaklaşık 300 bin özel sektör işçisi için süreç başlayacak.
Hangi işçileri ilgilendiriyor?
Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve kamu hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kamu kurumunda görev yapan 600 bin işçiyi ilgilendiriyor. Taşerondan kadroya geçen işçiler de kapsamda olacak.