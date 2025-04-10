Milyonları ilgilendiriyor: 3 aylık enflasyon emekli ve memurun maaşına nasıl yansıyacak?

Hem kamu, hem de özel sektörde iki yılda bir tekrarlanan toplu sözleşme dönemi bu yıl yeniden başlıyor. İlk olarak 600 bin kamu işçisi için masaya oturulacak, ardından 5 milyon memur ve 3 milyona yakın emekliyi etkileyecek zamlar belirlenecek.