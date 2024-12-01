Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüller

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Yasamız gereği yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyon'u belirliyor. Komisyon işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. İşçi kesimini TÜRKİŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) temsil ederken, işveren kesinini TİSK (Türkiye İşveren sendikaları Konfederasyonu) temsil ediyor. Hükümet ise komisyonda hakem olarak yer alıyor. Her kesimden 5'er kişi katılıyor ve 15 kişilik komisyon yeni ücreti belirliyor.