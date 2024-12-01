Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüller
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, yeni asgari ücrette. Kritik süreç 10 Aralık'ta başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 toplantıda yeni rakama karar verecek. Peki yeni asgari ücret nasıl belirlenecek? Olası senaryolar neler? İşte sürece dair tüm merak edilenler...
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret ile ilgili süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının tarihi 10 Aralık olarak açıklandı. Komisyon aralık ayı boyunca dört toplantı yaparak 2025'te uygulanacak asgari ücreti belirleyecek.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Yasamız gereği yeni ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyon'u belirliyor. Komisyon işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. İşçi kesimini TÜRKİŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) temsil ederken, işveren kesinini TİSK (Türkiye İşveren sendikaları Konfederasyonu) temsil ediyor. Hükümet ise komisyonda hakem olarak yer alıyor. Her kesimden 5'er kişi katılıyor ve 15 kişilik komisyon yeni ücreti belirliyor.
ÖDENEKLER
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre asgari ücret tüm çalışanların maaşlarını değiştirecek.
Çalışanların vergi dışı kazanç tutarı artacak.
Kıdem tazminatında taban miktar yükselecek.
En düşük rapor parası yükselecek.
Annenin iş görmezlik ödeneği artacak.