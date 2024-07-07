Milyonları ilgilendiriyor: Emekliye yeni ek ödeme mi geliyor, kimin aylığı ne kadar artacak?
Yaklaşık 16 milyon emeklinin temmuz ayı zam oranları belli oldu. Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle emeklilerin kök aylıklarına SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 24.73, memurlarda yüzde 19.31 artış yansıtılacak. Ancak tek artış kök aylıklarda olmayacak...
Geçmişte vergi iadesinin yerine gelen ek ödemenin tutarı bu aydan itibaren değişecek. Emekliler her ay yüzde 4 ya da yüzde 5 ek ödeme alıyor. 2024'ün ilk yarısında 7 bin 135 lira 19 kuruşun üstündeki kök aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında olan kök aylıklarda ise yüzde 5'i oranında ek ödeme veriliyordu.
Bu sınır Temmuz ayıyla birlikte 8 bin 513 liraya yükseldi. Bu yılın ikinci yarısında 8 bin 513 liranın altındaki kök aylıklara yüzde 5, üstündeki kök aylıklara ise yüzde 4 ek ödeme yansıtılacak.
Yeni maaş etkisi
Ayrıca emeklilerin ek ödemelerinin tutarı bu ay yeni kök aylıklar üzerinden hesaplanacağı için artacak.
Örneğin; kök aylığı 15 bin lira seviyesinde olan bir SSK ya da Bağ-Kur emeklisi, 600 lira (15.000 TL'nin % 4'ü) da ek ödemeyle birlikte 15 bin 600 lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24.73 zam ile 18 bin 709 lira 50 kuruşa yükselecek.
Aynı emeklinin ek ödemesinin tutarı da yeni kök aylığı üzerinden hesaplandığı için 748,38 liraya çıkacak. Takvim'in haberine göre, bu emeklinin yeni geliri 19 bin 457 lira 88 kuruş olacak.
Örneğin; kök aylığı 25 bin lira olan emekli de bin lira ek ödemeyle birlikte bu yılın ilk yarısında aylık 26 bin lira alıyordu. Yüzde 24.73 zam ile bu emeklinin yeni kök aylığı 31 bin 183 lira 50 kuruşa çıktı.