Milyonları ilgilendiriyor: Emekliye yeni ek ödeme mi geliyor, kimin aylığı ne kadar artacak?

Aynı emeklinin ek ödemesinin tutarı da yeni kök aylığı üzerinden hesaplandığı için 748,38 liraya çıkacak. Takvim'in haberine göre, bu emeklinin yeni geliri 19 bin 457 lira 88 kuruş olacak.

Örneğin; kök aylığı 25 bin lira olan emekli de bin lira ek ödemeyle birlikte bu yılın ilk yarısında aylık 26 bin lira alıyordu. Yüzde 24.73 zam ile bu emeklinin yeni kök aylığı 31 bin 183 lira 50 kuruşa çıktı.