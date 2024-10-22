Milyonları ilgilendiriyor: En düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte tahminler

Şu ana kadar Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait enflasyon verileri belli oldu. TÜİK Temmuz’da yüzde 3,23, Ağustos’ta 2,47 ve Eylül ayında yüzde 2,97 olarak enflasyon rakamlarını duyurdu. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 oldu. Geriye kalan 3 aylık veri zamda rakamları kesinleştirecek.