Milyonları ilgilendiriyor: En düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte tahminler
Emekli zammı ve memur zammı yıl sonuna yaklaşılırken 20 milyondan fazla kişinin gündemindeki sıcaklığını artırıyor. Emekli zammı ne olacak, en düşük memur maaşı kaç TL olur? Gibi sorulara yanıt arayanlar için enflasyon tahminleri ile ipuçları gelmeye devam ediyor. İşte tahmin edilen rakamlar...
Memur ve emeklinin merakla beklediği Ocak 2025 zammı haklaşırken zam oranlarına dair ipuçları da netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alacak.
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam ve ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 10’u aşan kısmı kadar fark alacak.
Şu ana kadar Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait enflasyon verileri belli oldu. TÜİK Temmuz’da yüzde 3,23, Ağustos’ta 2,47 ve Eylül ayında yüzde 2,97 olarak enflasyon rakamlarını duyurdu. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 oldu. Geriye kalan 3 aylık veri zamda rakamları kesinleştirecek.