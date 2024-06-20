Milyonları ilgilendiriyor: Temmuz ayı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaşı temmuz zammı için milyonlarca kişinin bekleyişi sürüyor. Her yıl 2 kez enflasyon farkına bağlı olarak maaş zammı alan memur ve emekliler, temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak. Peki temmuz zammı ne kadar olacak?
Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zamları için Türkiye'nin ekonomi gündemini yakından takip eden milyonlarca kişi, gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına çevirdi.
Açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı belli olacak.
Peki, temmuz ayı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak, emeklilerin kök maaşlarına zam yapılacak mı?
2024 Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?
Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.
Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.