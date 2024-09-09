Milyonları ilgilendiriyor: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde fiyatlar açıklandı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Taşıt Sahibi Mükellef 2024 Yılı Birim Fiyat Listesi açıklandı.
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde fiyatlar açıklandı.
Taşıt Tanıma Birimi (TTB) fiyatı, 1 adet için 1.810 TL (KDV hariç) olarak belirlendi. Bu fiyata, taşıt sahiplerinin yetkili firmalara yaptıracakları montaj hizmet bedeli de dahil olacak.
Turpak Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol, "25 yılın getirdiği güçlü altyapı ve bilgi birikimi ile bizler de Türkiye genelinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemleri (UTTS) montaj, servis ve çağrı merkezi hizmetlerini sunmak üzere 81 vilayette 200 sabit ve 50 mobil ekiple tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
2024 yılında geçerli olacak fiyatlar
2024 yılı için geçerli olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) birim fiyatları belirlendi. Açıklamaya göre Taşıt Tanıma Birimi (TTB) fiyatı, 1 adet için 1.810 TL (KDV hariç) olarak belirlendi.
Yetkili firmaların gerçekleştireceği montaj hizmetinin bedelini de içeren ödemeler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan www.utts.gov.tr üzerinden belirtilen banka hesabına yapılabiliyor.