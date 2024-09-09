Milyonları ilgilendiriyor: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde fiyatlar açıklandı

Turpak Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol, "25 yılın getirdiği güçlü altyapı ve bilgi birikimi ile bizler de Türkiye genelinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemleri (UTTS) montaj, servis ve çağrı merkezi hizmetlerini sunmak üzere 81 vilayette 200 sabit ve 50 mobil ekiple tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.