Milyonların gözü 3 Temmuz'da: Memur ve emekli zammı için masada 3 rakam var
Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlar enflasyon rakamlarını beklerken, ekonomistler TÜFE'nin haziranda yüzde 1-2 arasında gelmesini bekliyor. Peki temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte memur ve emekli zammı için masadaki 3 rakam...
Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve emekli, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisini bekliyor.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI KAÇ?
Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 oranında artış gösterdi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,09 oldu.