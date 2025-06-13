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  4. Milyonların gözü 3 Temmuz'da: Memur ve emekli zammı için masada 3 rakam var

Milyonların gözü 3 Temmuz'da: Memur ve emekli zammı için masada 3 rakam var

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlar enflasyon rakamlarını beklerken, ekonomistler TÜFE'nin haziranda yüzde 1-2 arasında gelmesini bekliyor. Peki temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte memur ve emekli zammı için masadaki 3 rakam...

Milyonların gözü 3 Temmuz'da: Memur ve emekli zammı için masada 3 rakam var - Sayfa 1

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memur ve emekli, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisini bekliyor.

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Milyonların gözü 3 Temmuz'da: Memur ve emekli zammı için masada 3 rakam var - Sayfa 2

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

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Milyonların gözü 3 Temmuz'da: Memur ve emekli zammı için masada 3 rakam var - Sayfa 3

5 AYLIK ENFLASYON ORANI KAÇ?

Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 oranında artış gösterdi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,09 oldu.

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Milyonların gözü 3 Temmuz'da: Memur ve emekli zammı için masada 3 rakam var - Sayfa 4

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. Haziran enflasyonun açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam oranı belli olacak.

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