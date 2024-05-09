Milyonların gözü kulağı bu gelişmede! Emekliye yüzde 25 zam göründü

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar, yani yaklaşık yüzde 25,4 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu kapsamda işçi ile memur emeklisi arasında 5,3 puanlık fark oluşacak.

10 bin liralık en düşük emekli aylığına zam yapılmaması halinde emeklilerin alım gücü temmuzda 7 bin 975 liraya kadar düşecek. Kök aylık hesabı nedeniyle de milyonlarca emekli sıfır zamla karşılaşabilir.