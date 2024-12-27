Monetarizm (Parasalcılık) nedir? Monetarizmin varsayımları nelerdir?
1976 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Amerikalı iktisatçı Milton Friedman'ın önderliğinde doğup gelişen Monetarizm (Parasalcılık), para arzı ile fiyatlar genel seviyesi arasındaki ilişkileri inceleyen bir iktisat teorisidir. Peki, monetarizmin varsayımları nelerdir? İşte detaylar...
Monetarizm
Keynesyen ekole bir tepki olarak doğan monetarizm ya da diğer adı ile parasalcılık, Nobel ödüllü iktisatçı Milton Friedman tarafından geliştirilen bir teoridir. Monetarizm, temel olarak çağdaş ekonomik sorunlardan biri olan enflasyona odaklanmıştır. Monetarizm, enflasyonun asıl nedeni olarak para arzındaki gereksiz ve aşırı artışları göstermektedir.
Monetarizmin temel varsayımları
Monetarizme göre, para arzının büyüme hızı ile nominal gelirin büyüme hızı arasında çok keskin olmasa da bir ilişki vardır.
Para arzındaki büyümenin geliri etkilemesi zaman almakla birlikte, bunun ne kadar süreç alacağı da kesin değildir. Yine de ortalama olarak para arzındaki büyüme yaklaşık 6-9 aylık bir sürenin ardından nominal gelirleri etkiler.