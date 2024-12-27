Monetarizm (Parasalcılık) nedir? Monetarizmin varsayımları nelerdir?

Monetarizm

Keynesyen ekole bir tepki olarak doğan monetarizm ya da diğer adı ile parasalcılık, Nobel ödüllü iktisatçı Milton Friedman tarafından geliştirilen bir teoridir. Monetarizm, temel olarak çağdaş ekonomik sorunlardan biri olan enflasyona odaklanmıştır. Monetarizm, enflasyonun asıl nedeni olarak para arzındaki gereksiz ve aşırı artışları göstermektedir.