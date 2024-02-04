Morgan Stanley, JP Morgan, HSBC... Dev bankalardan Gaye Erkan sonrası peş peşe değerlendirme notları
TCMB Başkanı Gaye Erkan’ın görevinden ayrılmasının yankıları sürüyor. Uluslararası dev bankalar, Türkiye’nin ekonomi politikasında bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağına dair soruların gölgesinde değerlendirme notları paylaşıyor. JP Morgan’ın ardından Morgan Stanley ve HSBC’den de Gaye Erkan sonrasında, Fatih Karahan döneminde takip edilecek yola ilişkin öngörüler geldi.
MORGAN STANLEY
Morgan Stanley ekonomistlerinden Hande Küçük’in yayımladığı notta, Erkan’ın kişisel nedenlerden dolayı istifa ettiğine dikkat çekildi.
Notta, “2019 ve 2021'deki geçmiş başkan değişikliklerinden farklı olarak bu değişim, politika yönünde bir değişikliğe veya daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor” ifadeleri kullanıldı.
TCMB başkanının değişmesinin ardından para politikasının devamlılığını beklediklerini kaydeden Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın Başkan Karahan döneminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesini sürdürmesini beklediğini açıkladı.
HSBC
HSBC ekonomistlerinden Melis Metiner, “Yeni merkez bankası başkanı, aynı politika” başlıklı kaleme aldığı notta, Merkez’deki değişikliğin para politikası üzerinde değişikliğe yol açmasını beklemediklerini belirtti.