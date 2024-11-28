Moto kuryelere yönelik düzenleme yolda: Adli sicil kaydı sorgulanacak, sertifika zorunlu olacak

Yapılacak düzenlemeyle motokuryelerin sosyal güvence altına alınması ve güvenliklerinin sağlanması hedeflendiği gibi vatandaşların kapılarını açtığı kuryelerin toplumsal güvenlik açısından denetimi de sağlanacak. Geliştirilmesi düşünülen Kurye Bilgi Sistemi (KUBİS) ile tüm kuryelerin kayıt altına alınması ayrıca kuryelerin çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalatması halinde cezai işlem uygulanması sağlanacak.