Moto kuryelere yönelik düzenleme yolda: Adli sicil kaydı sorgulanacak, sertifika zorunlu olacak
Sayıları iki milyonu bulan moto kuryelere toplum güvenliği ayarı geliyor. Yapılacak düzenlemeyle kurye olacak kişilerde mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu olacak ve adli sicil kaydının temiz olması şartı aranacak.
İçişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) aylardır üzerinde çalıştığı motokurye düzenlemesinde sona gelindi. Düzenlemede motokuryelerin korunmasına yönelik uygulama esasları belirlenirken, toplum güvenliği açısından ise kuryelerde artık adli sicil kaydının temiz olması şartı aranacak.
Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılacak protokol kapsamında mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu tutulacak. Kuryeler, hizmet verdiği kuruluşları bildirmekle yükümlü olacak. Çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalanırsa cezai işlem uygulanacak.
Yapılacak düzenlemeyle motokuryelerin sosyal güvence altına alınması ve güvenliklerinin sağlanması hedeflendiği gibi vatandaşların kapılarını açtığı kuryelerin toplumsal güvenlik açısından denetimi de sağlanacak. Geliştirilmesi düşünülen Kurye Bilgi Sistemi (KUBİS) ile tüm kuryelerin kayıt altına alınması ayrıca kuryelerin çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalatması halinde cezai işlem uygulanması sağlanacak.
SOSYAL GÜVENCE GELİYOR
Esnaf kurye modeliyle yani kendi şahıs şirketini kurarak çalışan kuryeler ise hizmet verdikleri yemek, e-ticaret, lojistik gibi firmalarla en az bir yıllık sözleşmeler yaparak çalışacak. Böylece sosyal güvencelerinin çalıştıkları şirketlerce karşılanmasına ilişkin düzenlemeler olabileceği de öğrenildi.