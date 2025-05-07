Motorin indirimi tabelaya yansıdı: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş civarı indirim yansıtıldı. Geçtiğimiz gün ise otogaz fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 7 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş indirim geldi.
Peki, 7 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 7 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.27 TL
Motorin litre fiyatı: 44.20 TL
LPG litre fiyatı: 26.19 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.12 TL
Motorin litre fiyatı: 44.08 TL
LPG litre fiyatı: 25.59 TL