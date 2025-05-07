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Motorin indirimi tabelaya yansıdı: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş civarı indirim yansıtıldı. Geçtiğimiz gün ise otogaz fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 7 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Motorin indirimi tabelaya yansıdı: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş indirim geldi.

Peki, 7 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 7 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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Motorin indirimi tabelaya yansıdı: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 2

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.27 TL

Motorin litre fiyatı: 44.20 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

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Motorin indirimi tabelaya yansıdı: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

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Motorin indirimi tabelaya yansıdı: İşte 7 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.90 TL

Motorin litre fiyatı: 45.02 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL

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