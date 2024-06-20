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Motorin ve benzine bu gece yarısı gelecek zam ertelendi

Benzin ve motorinde bu gece yarısından itibaren yapılması beklenen zamlar ertelendi. Benzine 1 lira 64 kuruş, motorine 1 lira 63 kuruş zam bekleniyordu.

Motorin ve benzine bu gece yarısı gelecek zam ertelendi - Sayfa 1

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

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Motorin ve benzine bu gece yarısı gelecek zam ertelendi - Sayfa 2

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR MU?

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam bekleniyordu.

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Motorin ve benzine bu gece yarısı gelecek zam ertelendi - Sayfa 3

NTV'de yer alan habere göre bugün yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.

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Motorin ve benzine bu gece yarısı gelecek zam ertelendi - Sayfa 4

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu.

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