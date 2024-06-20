Motorin ve benzine bu gece yarısı gelecek zam ertelendi
Benzin ve motorinde bu gece yarısından itibaren yapılması beklenen zamlar ertelendi. Benzine 1 lira 64 kuruş, motorine 1 lira 63 kuruş zam bekleniyordu.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.
1 | 8
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR MU?
Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam bekleniyordu.
2 | 8
NTV'de yer alan habere göre bugün yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.
3 | 8
21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu.
4 | 8