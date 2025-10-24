Motorine dev zam kapıda: İşte 24 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 4 kuruş zam yapılması bekleniyor.