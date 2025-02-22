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  4. Motorine gece yarısı zam geldi: İşte 22 Şubat 2025 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları

Motorine gece yarısı zam geldi: İşte 22 Şubat 2025 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında tabelalar gece yarısı itibarıyla bir kez daha değişti. Sektörde oluşan beklentilerin ardından akaryakıta 1 lira 45 kuruş zam geldi. Zammın ardından benzin, motorin ve LPG'de son fiyatlar belli oldu. İşte 22 Şubat 2025 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Motorine gece yarısı zam geldi: İşte 22 Şubat 2025 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 1

Akaryakıta bu gece yarısı zam beklentisi oluşmuştu. Beklenen zam gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.

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Motorine gece yarısı zam geldi: İşte 22 Şubat 2025 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 2

MOTORİNE ZAM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Fiyat artışı pompa satış fiyatlarına yansıdı.

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Motorine gece yarısı zam geldi: İşte 22 Şubat 2025 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 3

AKARYAKITTA GECE YARISI TARİFESİ

Akaryakıta gelen zamla birlikte tabeladaki fiyatlar da değişti. Zam kararının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG fiyatları ortalama 48-49 TL'ye çıktı.

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Motorine gece yarısı zam geldi: İşte 22 Şubat 2025 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 4

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.43 TL
Motorin: 48.01 TL
LPG: 27.59 TL

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