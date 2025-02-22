Motorine gece yarısı zam geldi: İşte 22 Şubat 2025 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında tabelalar gece yarısı itibarıyla bir kez daha değişti. Sektörde oluşan beklentilerin ardından akaryakıta 1 lira 45 kuruş zam geldi. Zammın ardından benzin, motorin ve LPG'de son fiyatlar belli oldu. İşte 22 Şubat 2025 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıta bu gece yarısı zam beklentisi oluşmuştu. Beklenen zam gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.
MOTORİNE ZAM GELDİ
Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Fiyat artışı pompa satış fiyatlarına yansıdı.
AKARYAKITTA GECE YARISI TARİFESİ
Akaryakıta gelen zamla birlikte tabeladaki fiyatlar da değişti. Zam kararının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG fiyatları ortalama 48-49 TL'ye çıktı.