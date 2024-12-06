Motorine indirim geldi, fiyatlar değişti: İşte 6 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorin grubuna 97 kuruşluk indirim yansıtıldı.

Peki, 6 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 6 Aralık 2024 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: