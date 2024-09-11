Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 11 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak 11 Eylül 2024 itibarıyla, motorin grubunda 1,50 TL fiyat indirimi meydana geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 11 Eylül 2024 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak, çarşamba gününden geçerli olmak üzere, motorin grubunda 1,50 TL fiyat düşüşü yaşandı. Benzin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Peki, 11 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 11 Eylül 2024 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.53 TL
Motorin litre fiyatı: 41,74 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 41.41 TL
Motorin litre fiyatı: 41,66 TL
LPG litre fiyatı: 24.60 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 41.86 TL
Motorin litre fiyatı: 42,15 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL