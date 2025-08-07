  1. Ekonomim
Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 7 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 70 kuruş indirim geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 7 Ağustos 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 7 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 70 kuruşluk indirim yansıtıldı.

Peki, 7 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 7 Ağustos 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 7 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 2

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.50 TL

Motorin litre fiyatı: 52.07 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 7 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.35 TL

Motorin litre fiyatı: 51.95 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 7 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.21 TL

Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

