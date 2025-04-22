Motorine zam bekleniyor! İşte 22 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam yapılacak.

Peki, 22 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 22 Nisan 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: