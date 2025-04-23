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Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Motorin litre fiyatına 1 lira zam geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 23 Nisan 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorin litre fiyatında 1 liralık fiyat artışı yaşandı. 

Peki, 23 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 23 Nisan 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 2

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

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Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.00 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

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Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.75 TL

Motorin litre fiyatı: 46.17 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

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