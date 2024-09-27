Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 27 Eylül güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak motorin grubuna 90 kuruşluk zam yansıtıldı.

Peki, 27 Eylül 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 27 Eylül 2024 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: