Motorine zam geldi, yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı: İşte 28 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına zam geldi. Zamla birlikte fiyatlar yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı. Peki bugün benzin, LPG ve motorin fiyatı ne kadar? İşte 28 Haziran 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.
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MOTORİNE ZAM GELDİ
Motorinin litre fiyatına zam geldi. 28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL'lik fiyat artışı gerçekleşti.
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