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  4. Motorine zam geldi, yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı: İşte 28 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Motorine zam geldi, yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı: İşte 28 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına zam geldi. Zamla birlikte fiyatlar yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı. Peki bugün benzin, LPG ve motorin fiyatı ne kadar? İşte 28 Haziran 2025 Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine zam geldi, yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı: İşte 28 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor.

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Motorine zam geldi, yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı: İşte 28 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

Peki bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?

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Motorine zam geldi, yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı: İşte 28 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına zam geldi. 28 Haziran cumartesi gününden itibaren motorinde 1,14 TL'lik fiyat artışı gerçekleşti.

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Motorine zam geldi, yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı: İşte 28 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları - Sayfa 4

YENİDEN 50 TL'Yİ GEÇTİ

Zamla birlikte fiyatlar yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı.

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