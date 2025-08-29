Motorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Motorinin litre fiyatına, 1 TL’yi aşan bir zam yapılması bekleniyor.

Peki, 29 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 29 Ağustos 2025 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: