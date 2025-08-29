  1. Ekonomim
  4. Motorine zam gelecek: İşte 29 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına, 30 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL’yi aşan bir zam yapılması bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 29 Ağustos 2025 Cuma gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Peki, 29 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 

Peki, 29 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 29 Ağustos 2025 Cuma gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL

Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL

Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

