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Motorine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor.

Motorine zam geliyor - Sayfa 1

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

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Motorine zam geliyor - Sayfa 2

MOTORİNE ZAM GELİYOR

NTV'de yer alan habere göre motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor.

Zamlı fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.

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Motorine zam geliyor - Sayfa 3

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Motorine zam geliyor - Sayfa 4

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litresi ise 43 lira 14 kuruştan,

Motorinin literesi 43 lira 33 kuruştan satılıyor.

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