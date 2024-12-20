Motorine zam geliyor
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
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MOTORİNE ZAM GELİYOR
NTV'de yer alan habere göre motorinin litresine 58 kuruş zam bekleniyor.
Zamlı fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.
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