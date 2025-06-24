Motorlu taşıtlar vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman? Peki MTV ödemesi nereden ve nasıl yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi yaklaşırken, sürücüler ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. 2024 yılı MTV tutarları, yüzde 58,46 oranındaki yeniden değerleme oranına göre belirlendi. Peki MTV 2. taksit ödeme tarihi ne zaman? İşte detaylar...
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödeniyor. 2025 yılına ait ilk taksit ödemesi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti.
İkinci taksit için son ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2025 Perşembe günü olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödeme yapılmaması halinde gecikme faizi uygulanacak.
MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?
Motorlu Taşıtlarlar Vergisi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatleri arasında ödenir.