Mühürsüz satılan etler tehlike saçıyor! Kebapta 'kaçak et' uyarısı geldi
Bakanlığın açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde işletmelerin yaptıkları hileler akıllara durgunluk veriyor. Özellikle et ve kıyma ile çalışan kebapçılarda harcında taşlık veya tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Gıda sahtekarlarının hileleri ifşalanırken sektör mühürsüz satılan etler konusunda uyarıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri sürüyor. Ekipler pek çok kategoride incelemelerini yaparken taklit ve tağşiş yapan işletme ve firmalar Bakanlık tarafından ifşa ediliyor. Listeler ise akıllara durgunluk veriyor. Halk sağlığını tehdit eden firmaların oyunu ise bitmiyor.
Kebapta harcında taşlık ve tek tırnaklı eti hilesi
Kebabın başkenti Adana'da birçok işletmede kebap harcında taşlık veya tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Sektör, özellikle kaçak etlere dikkat çekiyor.
"Mühürsüz satılan etin kaynağı belli değil"
Kent genelinde bazı kasap ve restoranların sattığı veya tükettiği mühürsüz etler tehlike saçıyor. Uzmanlar ise mühürsüz satılan etin kaynağı belli olmadığı için dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
"Kaçak değil mühürlü et olmalı"
Kaçak kesime dikkat çeken Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, "Gerçek orijinal Adana kebap erkek kuzu etiyle yapılır. Bizler de hep erkek kuzu eti ve kaburgası kullanıyoruz. Ben hep mühürlü et kullanırım. Benim etlerim mezbahada kesilir, kaçak kesim olmaz. Ben dana eti dişi erkek veya kuyruk yağı kullanmam. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Bir işi yaparken gönül rahatlığıyla yapman lazım" dedi.