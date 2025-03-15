Mundell-Fleming modeli nedir? Mundell-Fleming modelinin temel varsayımları!
Mundell-Fleming modeli, açık ekonomilerde para ve maliye politikalarının etkinliğini analiz etmek için kullanılan önemli bir makroekonomik modeldir. 1960'larda Robert Mundell ve Marcus Fleming tarafından geliştirilmiştir. Mundell-Fleming modeli uluslararası makroekonomiyi anlamak için çok önemlidir . İşte, makroekonominin temel modellerinden Mundell-Fleming modeline dair detaylar…
Mundell-Fleming modeli nedir?
Tam sermaye hareketliliği koşullarında para ve maliye politikalarının etkilerini sabit ve esnek kur sistemlerinde inceleyen makroekonomik modeldir.
Mundell-Fleming modelinin temel bileşenleri nelerdir?
IS eğrisi
IS eğrisi, Mal piyasasındaki denge bileşimlerini ifade eden eğridir. Yani bu IS eğrisi üzerinde yatırımlar tasarruflara eşittir.
LM eğrisi
Para piyasasındaki denge bileşimlerini ifade eden eğridir. Yani bu LM eğrisi eğri üzerinde para arzı para talebine eşittir.