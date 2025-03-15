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  4. Mundell-Fleming modeli nedir? Mundell-Fleming modelinin temel varsayımları!

Mundell-Fleming modeli nedir? Mundell-Fleming modelinin temel varsayımları!

Mundell-Fleming modeli, açık ekonomilerde para ve maliye politikalarının etkinliğini analiz etmek için kullanılan önemli bir makroekonomik modeldir. 1960'larda Robert Mundell ve Marcus Fleming tarafından geliştirilmiştir. Mundell-Fleming modeli uluslararası makroekonomiyi anlamak için çok önemlidir . İşte, makroekonominin temel modellerinden Mundell-Fleming modeline dair detaylar…

Mundell-Fleming modeli nedir? Mundell-Fleming modelinin temel varsayımları! - Sayfa 1

Mundell-Fleming modeli nedir?

Tam sermaye hareketliliği koşullarında para ve maliye politikalarının etkilerini sabit ve esnek kur sistemlerinde inceleyen makroekonomik modeldir.

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Mundell-Fleming modeli nedir? Mundell-Fleming modelinin temel varsayımları! - Sayfa 2

Mundell-Fleming modelinin temel bileşenleri nelerdir?

IS eğrisi

IS eğrisi, Mal piyasasındaki denge bileşimlerini ifade eden eğridir. Yani bu IS eğrisi üzerinde yatırımlar tasarruflara eşittir.

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Mundell-Fleming modeli nedir? Mundell-Fleming modelinin temel varsayımları! - Sayfa 3

LM eğrisi

Para piyasasındaki denge bileşimlerini ifade eden eğridir. Yani bu LM eğrisi eğri üzerinde para arzı para talebine eşittir.

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Mundell-Fleming modeli nedir? Mundell-Fleming modelinin temel varsayımları! - Sayfa 4

BP eğrisi (Ödemeler bilançosu)

BP eğrisi ödemeler bilançosundaki hesaplara ilişkin genel dengenin sağlandığını gösteren eğridir.

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