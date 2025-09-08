Mutfakta kriz derinleşiyor: Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve mısırözü yağı fiyatlarında rekor artış

Artışın arkasında ne var?

Fiyat artışının arkasında birden fazla neden var. Ekonomistlere göre en önemli etken, üretim maliyetlerindeki sert yükseliş. Gübre, mazot, elektrik ve işçilik gibi tarımsal girdilerde yaşanan artış, üreticinin maliyetini katladı. Bu da doğrudan raf fiyatlarına yansıdı. Bunun yanı sıra, dünya genelindeki tarım ürünleri piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki yükseliş de fiyatları artıran unsurlar arasında yer alıyor. Üreticiler, hammadde temininde zorluk yaşarken lojistik maliyetlerinin artması, ürünün tüketiciye ulaşma fiyatını daha da yukarı çekiyor. Ayrıca, bazı bölgelerde tarımsal verim düşüşleri ve hasat kayıpları, arzı sınırlayarak fiyatların yükselmesine katkı sağlıyor. Bu zincirleme etkiler, hem mutfak alışverişi yapan vatandaşları hem de restoran ve gıda sektörünü doğrudan etkiliyor.