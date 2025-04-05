Nakliye devi bir anda iflas etti * Şoförlerin telefonlarına gönderilen mesaj dumur etti

Geçtiğimiz yıl, 75 şoför ve 70 güç ünitesine sahip önemli bir nakliye şirketi olan Illinois'li Mighty Move Transportation, Ekim 2024'te 7. Bölüm tasfiyesi için başvuruda bulundu ve iki sözleşme ihlali davasıyla karşı karşıya kaldığı için iflas etti.