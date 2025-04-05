Nakliye devi bir anda iflas etti * Şoförlerin telefonlarına gönderilen mesaj dumur etti
Dünyanın en büyük ekonomik krizlerinden biri olarak adlandırılan süreçte iflas eden şirketlerin arasında nakliye devi de eklendi.
2019 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından bu yana iflas eden şirketlerin ardı arkası kesilmiyor.
thestreet.com’un paylaştığı bilgiye göre En fazla iflasların yaşandığı ABD’de bir nakliye şirketi daha iflas etti. Son iki yılda binlerce nakliye şirketi çeşitli ekonomik nedenlerle faaliyetlerini durdurdu.
88 BİN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ DURDURDU
Freight Caviar verilerine göre, 2023 yılında yaklaşık 88.000 nakliye şirketi ve 8.000 yük komisyonculuğu firması faaliyetlerini durdurdu ve TruckInfo.net'in haberine göre, nakliye sektörü 2024 yılında yaklaşık 10.000 taşıyıcı daha küçüldü.