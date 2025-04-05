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  4. Nakliye devi bir anda iflas etti * Şoförlerin telefonlarına gönderilen mesaj dumur etti

Nakliye devi bir anda iflas etti * Şoförlerin telefonlarına gönderilen mesaj dumur etti

Dünyanın en büyük ekonomik krizlerinden biri olarak adlandırılan süreçte iflas eden şirketlerin arasında nakliye devi de eklendi.

Nakliye devi bir anda iflas etti * Şoförlerin telefonlarına gönderilen mesaj dumur etti - Sayfa 1

2019 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından bu yana iflas eden şirketlerin ardı arkası kesilmiyor.

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Nakliye devi bir anda iflas etti * Şoförlerin telefonlarına gönderilen mesaj dumur etti - Sayfa 2

thestreet.com’un paylaştığı bilgiye göre En fazla iflasların yaşandığı ABD’de bir nakliye şirketi daha iflas etti. Son iki yılda binlerce nakliye şirketi çeşitli ekonomik nedenlerle faaliyetlerini durdurdu.

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Nakliye devi bir anda iflas etti * Şoförlerin telefonlarına gönderilen mesaj dumur etti - Sayfa 3

88 BİN ŞİRKET FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Freight Caviar verilerine göre, 2023 yılında yaklaşık 88.000 nakliye şirketi ve 8.000 yük komisyonculuğu firması faaliyetlerini durdurdu ve TruckInfo.net'in haberine göre, nakliye sektörü 2024 yılında yaklaşık 10.000 taşıyıcı daha küçüldü.

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Nakliye devi bir anda iflas etti * Şoförlerin telefonlarına gönderilen mesaj dumur etti - Sayfa 4

Geçtiğimiz yıl, 75 şoför ve 70 güç ünitesine sahip önemli bir nakliye şirketi olan Illinois'li Mighty Move Transportation, Ekim 2024'te 7. Bölüm tasfiyesi için başvuruda bulundu ve iki sözleşme ihlali davasıyla karşı karşıya kaldığı için iflas etti.

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