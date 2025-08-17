  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Nakliye şirketi iflasa sürükleniyor! 1 milyon dolardan fazla borcu var.

Nakliye şirketi iflasa sürükleniyor! 1 milyon dolardan fazla borcu var.

Küresel ekonomik kriz ülkelerdeki işletmeleri vurmaya devam ediyor. ABD merkezli bir nakliye şirketi iflasın eşiğine geldi.

Nakliye şirketi iflasa sürükleniyor! 1 milyon dolardan fazla borcu var. - Sayfa 1

Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere koronavirüs salgınından patlak veren ekonomik kriz çok sayıda işletme ve şirketin kapanmasına yol açtı.

1 | 6
Nakliye şirketi iflasa sürükleniyor! 1 milyon dolardan fazla borcu var. - Sayfa 2

En çok iflas haberlerinin geldiği ABD’de ise mahkemeler iflas başvurularına yetişemez oldu. freightwaves.com’daki bilgiye göre ABD’de bir nakliye şirketi iflas başvurusunda bulundu.

2 | 6
Nakliye şirketi iflasa sürükleniyor! 1 milyon dolardan fazla borcu var. - Sayfa 3

NAKLİYE DEVİ İFLASIN EŞİĞİNDE

CLB Trucking, Cuma günü Pensilvanya Batı Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu. Başvuru, şirket sahibi Traci Peters tarafından yapıldı.

3 | 6
Nakliye şirketi iflasa sürükleniyor! 1 milyon dolardan fazla borcu var. - Sayfa 4

FreightWaves tarafından elde edilen iflas başvurusuna göre, CLB Trucking'in 1 ila 49 alacaklıya karşı 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında borcu bulunuyor. Şirketin tahmini varlıkları ise 100.001 ila 500.000 dolar arasında.

4 | 6