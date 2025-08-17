Nakliye şirketi iflasa sürükleniyor! 1 milyon dolardan fazla borcu var.
Küresel ekonomik kriz ülkelerdeki işletmeleri vurmaya devam ediyor. ABD merkezli bir nakliye şirketi iflasın eşiğine geldi.
Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere koronavirüs salgınından patlak veren ekonomik kriz çok sayıda işletme ve şirketin kapanmasına yol açtı.
En çok iflas haberlerinin geldiği ABD’de ise mahkemeler iflas başvurularına yetişemez oldu. freightwaves.com’daki bilgiye göre ABD’de bir nakliye şirketi iflas başvurusunda bulundu.
NAKLİYE DEVİ İFLASIN EŞİĞİNDE
CLB Trucking, Cuma günü Pensilvanya Batı Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu. Başvuru, şirket sahibi Traci Peters tarafından yapıldı.