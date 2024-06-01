Nasdaq nedir? Nasdaq endeksleri nelerdir?
Merkezi New York’ta bulunan Nasdaq, Ulusal Menkul Kıymet Satıcıları Otomatik Teklifler Birliği'nin kısaltmasıdır. Hisse senedi alıp satmak isteyen yatırımcılar için dünyanın en büyük ikinci borsası olan Nasdaq aynı zamanda ilk elektronik borsadır. Nasdaq borsasının kısa kodu ise Nasdaq 100’dür. Peki, Nasdaq borsası işlem saatleri kaçtır? İşte detaylar…
Nasdaq nedir?
Nasdaq, yatırımcıların otomatik bir bilgisayar ağı üzerinden yatırım fonu alıp satabilecekleri bir elektronik borsadır. Nasdaq borsasında ilk işlem 8 Şubat 1971 yılında gerçekleştirilmiştir. Nasdaq borsasında yaklaşık olarak 3000’in üzerinde şirketin hisse senetleri işlem görmektedir.
Nasdaq işlem saatleri kaçtır?
Nasdaq hisseleri ile işlem yapabilmek için borsanın merkezi olan ABD ile olan saat farkına dikkat etmeniz gerekir. Nasdaq borsasının açılış ve kapanış saatlerini ABD ve Türkiye’de şöyledir:
Nasdaq açılış saati: ABD 9:30, Türkiye 16:30
Nasdaq kapanış saati: ABD 16:00, Türkiye 23:00
Nasdaq borsasının özellikleri nelerdir?
Geleneksel trade salonlarına sahip olmayan, ilk elektronik hisse senedi piyasasıdır.
Elektronik altyapısı sayesinde yatırımcılara yüksek hızda işlem yapma ve geniş bir coğrafyadan erişim imkanı sunar.
Apple, Microsoft, Amazon, Google gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin hisselerini barındırır ve bu alandaki gelişmeleri yansıtır.
Nasdaq'da işlem gören şirketler genellikle yenilikçi, büyüme odaklı ve yüksek potansiyelli olarak kabul edilir.
Dünya genelindeki yatırımcılara hizmet verir ve geniş bir yatırımcı tabanına sahiptir.
Nasdaq endeksleri, özellikle Nasdaq Composite ve Nasdaq-100, teknoloji sektöründeki genel performansın ve piyasa trendlerinin önemli göstergeleri olarak kullanılır.