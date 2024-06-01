Nasdaq nedir? Nasdaq endeksleri nelerdir?

Nasdaq işlem saatleri kaçtır?

​Nasdaq hisseleri ile işlem yapabilmek için borsanın merkezi olan ABD ile olan saat farkına dikkat etmeniz gerekir. Nasdaq borsasının açılış ve kapanış saatlerini ABD ve Türkiye’de şöyledir:

Nasdaq açılış saati: ABD 9:30, Türkiye 16:30

Nasdaq kapanış saati: ABD 16:00, Türkiye 23:00