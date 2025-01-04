Nasdaq’ta işlem gören en değerli 17 hisse. Yatırımcısı paraya para demiyor
ABD borsası Nasdaq’ta işlem gören 17 dev şirket yatırımcısının yüzünü güldürüyor
Dünyada milyonlarca yatırımcının adresi değişti. Özellikle son yıllarda Bitcoin yatırım konusunda öne çıkarken garanti yatırımcı olan altın yatırımcısı ise borsalara yöneldi.
Ülkemizde Borsa İstanbul’da milyar TL değerinde çok sayıda şirket işlem görürken ABD’deki Nasdaq borsası da ülkemizdeki yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Köklü ve adeta dipsiz bir kuyu olan sermayeleriyle milyonlarca yatırımcının gönlünü fethetmeyi başaran Nasdaq borsasına girmeden önce yatırımcılar en iyileri merak ediyor.