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  4. Nasdaq’ta işlem gören en değerli 17 hisse. Yatırımcısı paraya para demiyor

Nasdaq’ta işlem gören en değerli 17 hisse. Yatırımcısı paraya para demiyor

ABD borsası Nasdaq’ta işlem gören 17 dev şirket yatırımcısının yüzünü güldürüyor

Nasdaq’ta işlem gören en değerli 17 hisse. Yatırımcısı paraya para demiyor - Sayfa 1

Dünyada milyonlarca yatırımcının adresi değişti. Özellikle son yıllarda Bitcoin yatırım konusunda öne çıkarken garanti yatırımcı olan altın yatırımcısı ise borsalara yöneldi.

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Nasdaq’ta işlem gören en değerli 17 hisse. Yatırımcısı paraya para demiyor - Sayfa 2

Ülkemizde Borsa İstanbul’da milyar TL değerinde çok sayıda şirket işlem görürken ABD’deki Nasdaq borsası da ülkemizdeki yatırımcıların ilgisini çekiyor.

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Nasdaq’ta işlem gören en değerli 17 hisse. Yatırımcısı paraya para demiyor - Sayfa 3

Köklü ve adeta dipsiz bir kuyu olan sermayeleriyle milyonlarca yatırımcının gönlünü fethetmeyi başaran Nasdaq borsasına girmeden önce yatırımcılar en iyileri merak ediyor.

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Nasdaq’ta işlem gören en değerli 17 hisse. Yatırımcısı paraya para demiyor - Sayfa 4

NASDAQ’DA İŞLEM GÖREN EN DEĞERLİ 17 ŞİRKET

2024 yılının en değeri Nasdaq şirketleri ise şöyle sıralandı:

Apple (AAPL)

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