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  4. Ne İstanbul ne Edirne. Türkiye'nin bu illeri altından daha çok kazandırıyor

Ne İstanbul ne Edirne. Türkiye'nin bu illeri altından daha çok kazandırıyor

İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi şehirlerde yatırımlık arsa ile tarlaların adeta bitmesiyle yatırımcının ilgisi diğer illere kaydı.

Ne İstanbul ne Edirne. Türkiye'nin bu illeri altından daha çok kazandırıyor - Sayfa 1

Vatandaşların iliklerine kadar işleyen deprem korkusuyla yüksek kazanç elde etme beklentileri toprak yatırımını canlandırdı.

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Ne İstanbul ne Edirne. Türkiye'nin bu illeri altından daha çok kazandırıyor - Sayfa 2

Uzmanların altından sonraki en iyi yatırım aracı olarak gördüğü arsa ve tarla yatırımında popülerlik artmaya devam ediyor.

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Ne İstanbul ne Edirne. Türkiye'nin bu illeri altından daha çok kazandırıyor - Sayfa 3

Hatta öyle ki son yıllarda İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi şehirlerde neredeyse satılacak arsa ile tarla kalmadı.

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Ne İstanbul ne Edirne. Türkiye'nin bu illeri altından daha çok kazandırıyor - Sayfa 4

Böylece değerlenen diğer şehirler merak konusu oldu. ensonhaber.com’da ise konuyla ilgili faydalı bir içerik paylaşıldı.

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