Ne İstanbul ne Edirne. Türkiye'nin bu illeri altından daha çok kazandırıyor
İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi şehirlerde yatırımlık arsa ile tarlaların adeta bitmesiyle yatırımcının ilgisi diğer illere kaydı.
Vatandaşların iliklerine kadar işleyen deprem korkusuyla yüksek kazanç elde etme beklentileri toprak yatırımını canlandırdı.
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Uzmanların altından sonraki en iyi yatırım aracı olarak gördüğü arsa ve tarla yatırımında popülerlik artmaya devam ediyor.
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Hatta öyle ki son yıllarda İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi şehirlerde neredeyse satılacak arsa ile tarla kalmadı.
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