Nisan ayında bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
Nisan 2025 itibarıyla bankalar müşteri kazanmak için emekli maaşlarını kendi kurumlarından almak isteyen emeklilere verdikleri promosyon rakamlarını arttırdı.
Emekli banka promosyonları milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekliye ek gelir olacak 'Emekli promosyon kampanyaları' tek tek açıklanırken, bazı bankaların ödeme tutarı 27 bin TL'yi buluyor.
Emekli promosyon ödemelerini almak isteyenlerin aldıkları bankalara gidip promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.
Peki emekli promosyon veren bankalar hangisi, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor.
İşte emekli promosyonlarında son durum...
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!
Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.