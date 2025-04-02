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  4. Nisan ayında bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

Nisan ayında bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

Nisan 2025 itibarıyla bankalar müşteri kazanmak için emekli maaşlarını kendi kurumlarından almak isteyen emeklilere verdikleri promosyon rakamlarını arttırdı.

Nisan ayında bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar... - Sayfa 1

Emekli banka promosyonları milyonlarca kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekliye ek gelir olacak 'Emekli promosyon kampanyaları' tek tek açıklanırken, bazı bankaların ödeme tutarı 27 bin TL'yi buluyor. 

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Nisan ayında bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar... - Sayfa 2

Emekli promosyon ödemelerini almak isteyenlerin aldıkları bankalara gidip promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

Peki emekli promosyon veren bankalar hangisi, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor.

İşte emekli promosyonlarında son durum...

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Nisan ayında bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar... - Sayfa 3

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!

Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

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Nisan ayında bankalar kesenin ağzını açtı! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar... - Sayfa 4

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

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