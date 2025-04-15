O şehir İstanbul, Ankara, İzmir'i geçti! Türkiye'de kiraların en pahalı olduğu iller açıklandı
Gayrimenkul analiz platformu Endeksa, verilerine göre en ucuz ve en pahalı kiralık konutlarının hangi illerde yer aldığı belli oldu. 4 ilde kiralık konut fiyatları asgari ücreti geçerken, kiralık konutun en pahalı olduğu il şaşırttı.
Gayrimenkul veri analiz platformu Endeksa’nın Mart 2025 verilerine göre, Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları son bir yılda yüzde 39,97 oranında arttı. Aynı niteliklere sahip ortalama kiralık konutların aylık kirası 21 bin 298 TL seviyesine yükseldi. Ortalama kiralık konut büyüklüğü ise 107 metrekare olarak ölçüldü.
Verilere göre, Türkiye genelinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 199 TL seviyesine çıktı. Konutların amortisman süresi yani yatırımın geri dönüş süresi ise ortalama 13 yıl olarak hesaplandı.
Ekonomim'den Metin Mercan'ın haberine göre illerde amortisman süresi 10 yıla kadar düşerken bazı illerde ise durum 20 yıla kadar çıkmış durumda.
İşte Türkiye'de il il ortalama kiralık konut fiyatları...