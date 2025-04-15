O şehir İstanbul, Ankara, İzmir'i geçti! Türkiye'de kiraların en pahalı olduğu iller açıklandı

Gayrimenkul veri analiz platformu Endeksa’nın Mart 2025 verilerine göre, Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları son bir yılda yüzde 39,97 oranında arttı. Aynı niteliklere sahip ortalama kiralık konutların aylık kirası 21 bin 298 TL seviyesine yükseldi. Ortalama kiralık konut büyüklüğü ise 107 metrekare olarak ölçüldü.