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  4. Ocak 2024’te yatırılan 5 milyon TL ne kadar kazandırdı? Ev, araba, altın, borsa, kripto…

Ocak 2024’te yatırılan 5 milyon TL ne kadar kazandırdı? Ev, araba, altın, borsa, kripto…

Ocak 2024 tarihinde 5 milyon lirası olan bir kişinin hangi yatırım aracında daha çok kazandığı belli oldu.

Ocak 2024’te yatırılan 5 milyon TL ne kadar kazandırdı? Ev, araba, altın, borsa, kripto… - Sayfa 1

Son yıllar yatırımcılar için fırtınalı geçti. Yatırımcılar kripto para, borsa, altın, arsa ve konut gibi çok sayıda araç arasında tercih yaptı.

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Ocak 2024’te yatırılan 5 milyon TL ne kadar kazandırdı? Ev, araba, altın, borsa, kripto… - Sayfa 2

Kripto para birimleri çok dikkat çekse de yatırımcıları silkelediği için birçok kişi uzak durmayı tercih ediyor.

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Ocak 2024’te yatırılan 5 milyon TL ne kadar kazandırdı? Ev, araba, altın, borsa, kripto… - Sayfa 3

Yoğun halka arz girişimleriyle Borsa İstanbul da çok tercih edildi. Fakat risk sevmeyen yatırımcının uğrak adresi olan altın yine yüz güldürdü.

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Ocak 2024’te yatırılan 5 milyon TL ne kadar kazandırdı? Ev, araba, altın, borsa, kripto… - Sayfa 4

5 MİLYON TL NE KADAR OLDU?

EV

5.000.000 TL → 6.250.000 TL

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