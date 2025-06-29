Ocak 2024’te yatırılan 5 milyon TL ne kadar kazandırdı? Ev, araba, altın, borsa, kripto…
Ocak 2024 tarihinde 5 milyon lirası olan bir kişinin hangi yatırım aracında daha çok kazandığı belli oldu.
Son yıllar yatırımcılar için fırtınalı geçti. Yatırımcılar kripto para, borsa, altın, arsa ve konut gibi çok sayıda araç arasında tercih yaptı.
Kripto para birimleri çok dikkat çekse de yatırımcıları silkelediği için birçok kişi uzak durmayı tercih ediyor.
Yoğun halka arz girişimleriyle Borsa İstanbul da çok tercih edildi. Fakat risk sevmeyen yatırımcının uğrak adresi olan altın yine yüz güldürdü.