Ocak 2025'te memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Refah payı var mı? Uzmanından kötü haber

2025 yılına yaklaşırken ocak ayı herkes için maaşların güncelleneceği bir dönem olacak. Asgari ücretin yanı sıra özel sektör çalışanları, işçiler, memurlar ve emekliler de toplu sözleşme ve enflasyon farkı verilerine göre yeni maaşlarını öğrenecek.