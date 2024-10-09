Ocak 2025'te memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Refah payı var mı? Uzmanından kötü haber
Ocak ayında asgari ücretin yanı sıra, özel sektör çalışanları, işçiler, memurlar ve memur emeklilerinin de toplu sözleşme ve enflasyon farkına dayalı olarak yeni maaşları belli olacak. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2025 yılı için memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarını hesapladı. Ancak Karakaş'ın açıklamaları refah payı beklentisi olanları hayal kırıklığına uğratacak.
2025 yılına yaklaşırken ocak ayı herkes için maaşların güncelleneceği bir dönem olacak. Asgari ücretin yanı sıra özel sektör çalışanları, işçiler, memurlar ve emekliler de toplu sözleşme ve enflasyon farkı verilerine göre yeni maaşlarını öğrenecek.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin 2025 maaş zamlarını hesapladı ve refah payı beklentisi olanlar için hayal kırıklığı yaratacak haberi verdi.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını detaylandırdı.
Karakaş’a göre Ocak 2025’te memur ve memur emeklilerine yüzde 10 oranında zam yapılacak. Ancak Karakaş, refah payı konusunda beklentilerin karşılanmayacağını ve ilave bir artış yapılmasının söz konusu olmadığını belirtti.