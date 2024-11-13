Ocakta 3.5 milyon emekliyi bekleyen tehlike! SGK uzmanından kök maaş uyarısı geldi
Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrilirken, 4 aylık enflasyona göre zam hesapları da yapılmaya başlandı. Ancak en düşük emekli maaşı alanların ‘sıfır zam’ tehlikesi bulunuyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Kök maaşı düzeltmezseniz bunun 12.500'de kalma riski devam ediyor’ diyerek 3,5 milyon emeklinin zam alamayacağı uyarısında bulundu.
Emekli maaşına zam hesapları başladı. TÜİK’in 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaş zamları için şimdiye kadar 4 aylık veri ortaya çıktı. Kasım ve aralık enflasyonuyla birlikte emeklinin zam oranı da netlik kazanacak.
3.5 milyon emekli zam alamayabilir
Ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla emeklinin maaşına yapılacak artış oranı da kesinleşecek. TCMB’nin son beklentilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 38’den yüzde 44’e çıkarıldı. 2025 için de yüzde 14 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21 seviyesine yükseltildi.
Emeklinin zam hesabında tablo ortaya çıktı
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre enflasyonun yüzde 44 gelirse SSK VE Bağkur emekli maaşları da yüzde 15,4 artacağı belirtiliyor.