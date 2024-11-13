Ocakta 3.5 milyon emekliyi bekleyen tehlike! SGK uzmanından kök maaş uyarısı geldi

Emekli maaşına zam hesapları başladı. TÜİK’in 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenen emekli maaş zamları için şimdiye kadar 4 aylık veri ortaya çıktı. Kasım ve aralık enflasyonuyla birlikte emeklinin zam oranı da netlik kazanacak.