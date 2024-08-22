Ocakta asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Beklentiler belli oldu: İşte olası zam oranı
Asgari ücrete ara zam yapılmayacağının açıklanmasının ardından gözler yıl sonunda yapılacak zamma çevrildi. Yıl sonuna doğru yaklaştıkça enflasyon beklentileri de şekilleniyor. Peki enflasyon tahminlerine göre asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...
Ücretli kesim henüz yıl sonu gelmeden asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Yılbaşında yüzde 49 oranında artış yapılarak asgari ücret net 17 bin 2 TL olmuştu. Temmuz ayında ise bir ara zam yapılmadı.
Merkez Bankası enflasyon raporunda yıl sonu enflasyonunun yüzde 38 olarak gerçekleşeceği belirtilmişti. 2025 yıl sonu için enflasyon tahmini ise yüzde 14 düzeyinde.
‘ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLENTİSİ YÜKSEK ZAM’
Peki ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam, gerçekleşen enflasyona göre mi yoksa hedeflenen enflasyona göre mi olacak? Bu son yüksek asgari ücret artışı mı olacak?
Konuyla ilgili beklentileri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Asgari ücrete bu yıl ortasında yeni bir zam yapılmadı. Asgari ücretlinin beklentisi ise sene sonu itibarıyla yüksek bir zam yapılmasıdır. Ancak enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete yapılacak zam oransal ve sınırlı olacaktır.