Ocakta asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Beklentiler belli oldu: İşte olası zam oranı

Konuyla ilgili beklentileri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“Asgari ücrete bu yıl ortasında yeni bir zam yapılmadı. Asgari ücretlinin beklentisi ise sene sonu itibarıyla yüksek bir zam yapılmasıdır. Ancak enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete yapılacak zam oransal ve sınırlı olacaktır.