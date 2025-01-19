Ödeme takvimi netleşti: Zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler...
Zamlı emekli maaşı ödemeleri başladı. Memur emeklisi ay başında maaşını alırken, SSK emeklisinin ödemeleri yeni başladı. Bağ-Kur emeklisi de birkaç güne yeni maaşını almaya başlayacak. Maaşlarının artmasıyla beraber banka promosyonu ve bayram ikramiyesi tutarları da artacak olan emekliler, ödeme takvimini merak ediyor. İşte tarihler...
EMEKLİYE ÖDEME TAKVİMİ
Milyonlarca emekli için 2025 yılı ödeme takvimi de netleşmeye başladı. Emekliler bu ay enflasyon artışı yapılmış yeni aylıklarını alırken Nisan ayında ikramiye ödenecek, Temmuz ayında da yeni bir artış yapılacak. Bu arada emeklilerin banka promosyonları da artan aylıklarla birlikte yükseldi.
TABAN MAAŞ DEĞİŞTİ
Ocak enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında 6 aylık enflasyon kadar artış yapıldı. Bu oran üzerinden yapılan hesaplamalar ile Emekli Sandığı emeklileri de yüzde 11.54 oranında artış aldılar.
Bu artışların yapıldığı aylıklar emeklilere 17 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlandı. Ancak alınan bir karar ile en düşük emekli maaşı da 12.500 TL'den 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artırılarak 14.469 TL'ye çıkartıldı. Böylece yapılacak enflasyon satışı sonrasında aylığı bu rakamın altında kalan herkese seyyanen ödeme yapılacak.
FARKLAR AY BAŞINDA
Taban maaş değişikliği yasal düzenleme ile gerçekleştirildi. Hazırlanan yasa taslağı ile taban maaş yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 TL'ye çıkartıldı. Söz konusu tasarı komisyondan geçti. Ancak genel kurulda da oylanarak Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Bu aşamalarda rakamın değişme ihtimali de bulunuyor.
Genel Kurul aşaması bittikten sonra yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce aylığını alan emeklilere sadece yüzde 15.75 artırılmış aylıklar ödenecek. 14.469 TL'ye tamamlanacak seyyanen ödemeler yasa Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödenecek. Böylece emeklilere ödenecek farkların Şubat başında hesaplara yatırılması bekleniyor.
İKRAMİYE GELECEK
Öte yandan bu yılın ilk ikramiyesi de Ramazan bayramı öncesinde Mart ayında emeklilere ödenecek. İlk ikramiye ödeme tarihinin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor. İkinci ikramiye ise Kurban bayramı öncesinde 2-5 Haziran tarihleri arasında olacak. İkramiye geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak toplamda 6 bin lira ödenmişti. Bu yıl rakamın tekrar yükseltilmesi bekleniyor. Enflasyon oranında artış yapılması durumunda ikramiyenin 3.500-4000 TL aralığına yükselmesi bekleniyor.