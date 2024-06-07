Ödemeler bilançosu nedir? Ödemeler bilançosunda dış açıkların nedenleri nelerdir?

Sermaye ve finansman hesabı

Sermaye işlemleri, genelde bir ülkede yerleşik kişi ve kuruluşların yabancı ülkede yaptıkları fiziki yatırımları sınır ötesine aktarılan mali fonlardan oluşur. üretilmeyen ve finansal nitelikte olmayan varlıklar örneğin sanat eseri, telif hakkı, ticari marka bedeli gibi varlıklar ile göçmen transferleri ve ülkenin silinen dış borçları sermaye hesabı kısmında gösterilir.

Finansal nitelikteki sermaye akımları ise finans hesaplarına kaydedilir.