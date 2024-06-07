Ödemeler bilançosu nedir? Ödemeler bilançosunda dış açıkların nedenleri nelerdir?
Ödemeler bilançosu, dış ekonomik ilişkilerde alınması gerekli tedbirler için bir göstergedir. Ödemeler bilançosuna bakılarak ülkenin dış ekonomik ilişkilerin yönetiminde sergilediği performans görülebilir. Peki, ödemeler bilançosunda dış açıkların nedenleri nelerdir? İşte ödeme bilançosuna dair detaylar…
Ödemeler bilançosu nedir?
Ödemeler bilançosu, bir ülkede yerleşik kişilerin, belirli bir dönem boyunca, yabancı ülkelerde yerleşik kişilerle yaptıkları tüm ekonomik işlemlerin sonucunu gösteren tablodur.
Ödemeler bilançosu dengesinin sağlanması için “Net hata ve noksan + cari işlemler bilançosu + sermaye bilançosu = 0” koşulunun sağlanması gerekir.
Ödemeler bilançosunun ana kalemleri nelerdir?
Ödemeler bilançosunun dört ana kalemi vardır. Bunlar; cari işlemler hesabı, sermaye ve finansman hesabı, rezervlerde değişme, net hata ve noksandır.
Cari işlemler hesabı
Ülkenin ihraç ve ithal ettiği mallar ve hizmetler cari işlemler hesabına kaydedilir.
Sermaye ve finansman hesabı
Sermaye işlemleri, genelde bir ülkede yerleşik kişi ve kuruluşların yabancı ülkede yaptıkları fiziki yatırımları sınır ötesine aktarılan mali fonlardan oluşur. üretilmeyen ve finansal nitelikte olmayan varlıklar örneğin sanat eseri, telif hakkı, ticari marka bedeli gibi varlıklar ile göçmen transferleri ve ülkenin silinen dış borçları sermaye hesabı kısmında gösterilir.
Finansal nitelikteki sermaye akımları ise finans hesaplarına kaydedilir.