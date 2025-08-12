Öğrenci akını başladı, kiralık evlere talep patladı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları...

Talep yalnızca yeni kayıt yaptıran öğrencilerden değil; ev değiştirmek isteyenler, yurtlardan çıkanlar ve ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan üniversitelilerden de geliyor. Bazı öğrenciler kirayı paylaşarak maliyeti düşürürken, tek başına yaşamayı tercih edenler de ciddi bir bütçe ayırmak zorunda kalıyor.