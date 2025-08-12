Öğrenci akını başladı, kiralık evlere talep patladı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları...
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kiralık konut piyasası canlandı. Üniversite çevresindeki bölgelerde kiralık eve talep patladı. Öğrenci nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde kiralar yüzde 15-20 arttı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları...
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla İstanbul'da kiralık ev piyasası hareketlendi. 2025- 2026 akademik yılı öncesinde, üniversite çevresindeki bölgelerde kiralık eve talep patladı.
Özellikle üniversite öğrencisi nüfusunun yoğunlaştığı bölgelerde talep ciddi biçimde artmış durumda. Toplu taşıma ağlarına yakınlığı, sosyal imkânları ve merkezi konumu ile öne çıkan Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Bakırköy, Maltepe, Eyüp, Kağıthane, Tuzla, Avcılar ve Fatih ilçelerinde 1+1 ve 2+1 daireler yok satıyor.
TALEP ARTIYOR
EVA Gayrimenkul Değerleme verilerine göre, Beşiktaş'ta ortalama kiralar 46 bin 500 TL'ye, Kadıköy'de ise 44 bin TL'ye ulaştı.
Talep yalnızca yeni kayıt yaptıran öğrencilerden değil; ev değiştirmek isteyenler, yurtlardan çıkanlar ve ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan üniversitelilerden de geliyor. Bazı öğrenciler kirayı paylaşarak maliyeti düşürürken, tek başına yaşamayı tercih edenler de ciddi bir bütçe ayırmak zorunda kalıyor.