Öğrencilere devlet desteği! Başvurana 7.600 TL ödeme yapılacak: Başvuru şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli öğrencilere büyük bir destek sağlıyor. Başvuran öğrencilerin hesaplarına 7.600 TL yatıyor. İşte şartları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehir dışında eğitim gören dar gelirli üniversite öğrencileri için önemli bir destek paketi açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öğrencilere sağladığı 7.600 TL'lik ulaşım desteği ile öğrencilerin yılda iki kez ailelerinin yanına gitmelerini ve geri dönmeleri sağlayacak.
Bu destekle birlikte, öğrenciler 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletin ücretini devlet tarafından ücretsiz alacaklar. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Peki, bu destekten kimler yararlanabilecek? Başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar…