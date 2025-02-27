Öğrencilere devlet desteği! Başvurana 7.600 TL ödeme yapılacak: Başvuru şartları neler?

Bu destekle birlikte, öğrenciler 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplamda 4 biletin ücretini devlet tarafından ücretsiz alacaklar. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Peki, bu destekten kimler yararlanabilecek? Başvuru süreci nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar…