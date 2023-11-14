Öğrencilere vergisiz telefonda başvuru şartları belli oldu: Hangi telefon modellerini kapsıyor? Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları netleşti. Öğrencileri ilgilendiren karar Resmi Gazete’de yayımlanırken hangi telefonlar vergisiz satın alınabileceği araştırılıyor. Peki, 9 bin 500 TL altı vergisiz telefon marka ve modelleri hangileri? Vergisiz telefonların şartları neler, nasıl başvuru yapılacak? İşte tüm ayrıntılar…

Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları netleşti. Öğrencileri ilgilendiren karar Resmi Gazete’de yayımlanırken hangi telefonlar vergisiz satın alınabileceği araştırılıyor. Peki, 9 bin 500 TL altı vergisiz telefon marka ve modelleri hangileri? Vergisiz telefonların şartları neler, nasıl başvuru yapılacak? İşte tüm ayrıntılar… 1 | 10

Vergisiz telefonu kimler alabilecek? Satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak. 2 | 10

Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? Teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Başvurular kimlik doğrulaması ile yapılacak ve başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak. 3 | 10