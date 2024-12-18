Öğretmenlere rekor promosyon müjdesi! Anlaşmaya varıldı: Tutar 80 bin TL'yi geçti

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili gelişmeler gündemin öncelikli konuları arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılar, milyonlarca çalışan ve emekli tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.