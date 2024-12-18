Öğretmenlere rekor promosyon müjdesi! Anlaşmaya varıldı: Tutar 80 bin TL'yi geçti
Yeni yıl yaklaşırken asgari ücret zammı tartışmaları sürerken, memur ve emeklilerin maaş artışları da gündemdeki yerini koruyor. Zam oranlarının belirginleşmesiyle bankalar arasında promosyon yarışının hızlandığı görülüyor. Son olarak, iki ilçenin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan promosyon anlaşmaları dikkat çekti.
Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili gelişmeler gündemin öncelikli konuları arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılar, milyonlarca çalışan ve emekli tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık’ta gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından, 16 Aralık’ta ikinci toplantısını tamamladı. Üçüncü ve nihai toplantı ise 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında yapılacak.
Buradan çıkacak karar, yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, memur ve emekli zamlarına ilişkin beklentileri de doğrudan etkileyecek.
BANKALAR PROMOSYON TUTARLARINI ARTIRDI
Ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamı, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olacak. Zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte bankaların da emekli promosyonlarında yeniden güncellemelere gitmesi dikkat çekiyor. Bankalar, çalışanlara ve emeklilere sundukları promosyon tutarlarını artırarak rekabeti kızıştırıyor.