İstanbul depremi için korkutan rapor! Kaç bin konut yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya?
Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, beklenen İstanbul depremiyle ilgili uyarıda bulunarak, riskli bina sayısını açıkladı. Türkkan, "Durum bu haldeyken mutlak suretle topyekün bir çözüm üretmemiz lazım" dedi.
Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bir coğrafi yapıya sahip olduğunu belirtti.
Konut ve yapıların risk durumuna değinen Türkkan, "Ülkemizdeki konutların yüzde 80'e yakını deprem riski altında. Dolayısıyla binamızı nerde yaparsak yapalım, şehir şehir ayırmak yerine bir bütün olarak düşünüp depreme dayanıklı olacak şekilde dizayn etmek zorundayız. Ülkemizin durumu bu haldeyken maalesef depremlerde acı tablolarla karşı karşıya kalıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkkan, depremlerin insanlığı, geleceği ve ekonomiyi doğrudan etkilediğine dikkati çekti.
"DEPREMLER İÇİN ÖNLEM ALINMALI"
Depremler için İstanbul özelinde önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Türkkan, şöyle konuştu:
"İstanbul ve Marmara Bölgesi deprem için şu anda en çok konuşulan yer. Buralarda eski yapılar çok fazla. Yapılan tespitlere göre yaklaşık 650 bin binada risk olduğu belirleniyor. Durum bu haldeyken mutlak suretle topyekün bir çözüm üretmemiz lazım. Hükümeti, devleti, belediyesi ve vatandaşıyla bunun bilincine varıp hızlı adımlar atılması gerekiyor. Kentsel dönüşümle beraber güçlendirilebilir durumdaki binaları güçlendirerek hızlı şekilde riskli durumdan çıkarmamız gerekiyor."