Oligopol piyasası nedir? Oligopol piyasasının dinamikleri!

3-) Karşılıklı bağımlılık

Oligopoldeki firmalar arasındaki en kritik özellik, karşılıklı bağımlılıktır. Bir firmanın fiyat, üretim miktarı, reklam stratejisi veya ürün yeniliği konusundaki kararı, doğrudan rakiplerinin kararlarını etkiler ve onlardan da bir tepki gelmesini bekler. Bu durum, firmaların stratejik düşmesini ve rakiplerinin olası hamlelerini öngörmeye çalışmasını gerektirir.