  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Oligopol piyasası nedir? Oligopol piyasasının dinamikleri!

Oligopol piyasası nedir? Oligopol piyasasının dinamikleri!

Günümüz ekonomisinde sıkça karşılaştığımız ancak çoğu zaman tam olarak anlayamadığımız bir piyasa yapısı olan oligopol, rekabetin karmaşık ve dinamik bir oyununu sahnelemektedir. Basitçe ifade etmek gerekirse, oligopol, farklılaştırılmış veya homojen bir ürünün az sayıda ancak büyük ölçekli firmalar tarafından arzının gerçekleştiği piyasalardır. Bu firmalar, pazarın büyük bir kısmını kontrol eder ve kendi aralarındaki etkileşimler, hem fiyatları hem de ürün çeşitliliğini doğrudan etkiler.

Oligopol piyasası nedir? Oligopol piyasasının dinamikleri! - Sayfa 1

Oligopolün temel özellikleri

Oligopol piyasalarını diğerlerinden ayıran birkaç temel özellik bulunmaktadır.

1 | 12
Oligopol piyasası nedir? Oligopol piyasasının dinamikleri! - Sayfa 2

1-) Az sayıda büyük satıcı

En belirgin özelliği, piyasada faaliyet gösteren firma sayısının oldukça az olmasıdır. Bu firmalar genellikle sektörün üretim kapasitesinin ve pazar payının önemli bir kısmını elinde tutar. Örneğin, otomotiv, telekomünikasyon, havacılık ve enerji sektörleri tipik oligopolik yapılara sahiptir.

2 | 12
Oligopol piyasası nedir? Oligopol piyasasının dinamikleri! - Sayfa 3

2-) Yüksek giriş engelleri

Yeni firmaların bu piyasalara girmesi oldukça zordur. Bu engeller, yüksek başlangıç sermayesi gereksinimleri, patentler, gelişmiş teknolojiye erişim zorluğu, devlet düzenlemeleri veya mevcut firmaların marka sadakati gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

3 | 12
Oligopol piyasası nedir? Oligopol piyasasının dinamikleri! - Sayfa 4

3-) Karşılıklı bağımlılık

Oligopoldeki firmalar arasındaki en kritik özellik, karşılıklı bağımlılıktır. Bir firmanın fiyat, üretim miktarı, reklam stratejisi veya ürün yeniliği konusundaki kararı, doğrudan rakiplerinin kararlarını etkiler ve onlardan da bir tepki gelmesini bekler. Bu durum, firmaların stratejik düşmesini ve rakiplerinin olası hamlelerini öngörmeye çalışmasını gerektirir.

4 | 12