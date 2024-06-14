Oligopol piyasası nedir?
Oligopol piyasası, birbirine etki edebilecek kadar az sayıda satıcı ile çok sayıda alıcının karşı karşıya geldiği piyasalardır. Peki, oligopol piyasasının çeşitleri nelerdir? Piyasanın özellikleri nelerdir? Oligopol modelleri nelerdir? İşte detaylar…
Oligopol piyasası
Oligopol piyasasında birkaç büyük oyuncu pazara hükmederek ürün fiyatını kontrol eder. GSM sektörü, bankacılık sektörü, uçak şirketleri oligopol piyasasına örnek gösterilebilir. Örneğin, dünyadaki uçak üreticileri Boeing ve Airbus oligopol hatta düopol piyasası oyuncularının en bilinen örneklerin biridir. Eğer oligopol piyasasında işletme sayısı iki ise düopol piyasa, üç ise triopal piyasa ortaya çıkmaktadır.
Oligopol piyasasının özellikleri nelerdir?
Az sayıda satıcı, çok sayıda alıcı vardır.
Piyasaya giriş önünde engeller vardır.
Piyasada rekabet vardır ancak düşüktür.
Üretilen mallar homojen ya da farklılaştırılmış olabilir.
Piyasada firmaların birbirlerine bağımlılığı çok yüksektir.
Piyasada eksik bilgi söz konusudur.
Oligopol piyasası çeşitleri nelerdir?
Oligopol piyasalar çeşitli kıstaslara göre sınıflandırılabilmektedir: Alışverişe konu olan malların farklılaştırılmış olup olmamalarına bağlı olarak yani homojen ya da heterojen olmalarına göre, tam oligopol ya da saf oligopol ve noksan oligopol ya da farklılaşmış oligopol olarak ikiye ayrılabilir.
Oligopollerin gizli anlaşmalar ya da isteğe bağlı işbirliği ile oluşup oluşmamasına göre de ayrılabildiği gibi, işletmeler arasındaki bağımlılığı karlarını maksimize etmelerine göre tam ve kısmı oligopol olarak da ayırmak mümkündür. Eğer piyasada alışverişe konu olan malın homojenliği değişmiş, yani farklılaşmışsa bu oligopol çeşidine noksan oligopol ya da farklılaşmış oligopol denilmektedir.