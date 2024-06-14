Oligopol piyasası nedir?

Oligopollerin gizli anlaşmalar ya da isteğe bağlı işbirliği ile oluşup oluşmamasına göre de ayrılabildiği gibi, işletmeler arasındaki bağımlılığı karlarını maksimize etmelerine göre tam ve kısmı oligopol olarak da ayırmak mümkündür. Eğer piyasada alışverişe konu olan malın homojenliği değişmiş, yani farklılaşmışsa bu oligopol çeşidine noksan oligopol ya da farklılaşmış oligopol denilmektedir.